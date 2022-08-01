«Известия»: для дизайна купюр номиналом 1000 и 5000 рублей рассматривают 30 объектов

Зампред Банка России Сергей Белов, курирующий наличное денежное обращение, в интервью газете «Известия» рассказал, что экспертные группы предложили около 30 объектов-символов для дизайна новых купюр номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей.

«Что касается символов, то могу озвучить те, которые вышли в финал, а дальше можете попробовать угадать. Перечень объектов был довольно солидным, экспертными группами было предложено около 30 объектов-символов», — рассказал он.

По словам Белова, для дизайна купюры 1 тыс. рублей были предложены Нижегородский кремль, Чкаловская лестница, памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, башня Сююмбике Казанского кремля, река Волга с различными видами, здание Нижегородской ярмарки, стадион «Нижний Новгород», заповедник «Городище», Казанский кремль, здание Госбанка и Центр семьи «Казан».

Для пятитысячной купюры рассматриваются: памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, Уральский хребет, скульптура каслинского литья «Россия», малахитовая ваза, дом Севастьянова, панорамный вид города Екатеринбурга, объекты нефте- и газодобывающей промышленности, памятный знак «Европа — Азия», здания — памятники конструктивизма, плотина городского пруда на реке Исеть, памятник «Тыл — фронту» и памятник «Сказ об Урале».

Окончательный вариант станет известен только на презентации, заключил Белов.

Также зампред ЦБ рассказал о защите новых купюр 1 тыс. и 5 тыс. рублей от фальшивомонетчиков.

30 июня в Банке России сообщили об утверждении концепции новых купюр в 1000 и 5000 рублей.