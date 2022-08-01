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С августа вступает в силу эмбарго на импорт угля из РФ в Евросоюз

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

С 1 августа начинает действовать полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз в рамках санкционных западных мер против России, сообщает РИА «Новости».

Данная мера включена в пятый пакет санкций Евросоюза, принятый в начале апреля. Согласно документации, санкция подразумевает «запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, начиная с августа 2022 года».

Ранее сообщалось, что в мае Европейский союз резко увеличил закупки российского угля на 80% по отношению к апрелю в преддверии полного запрета на его закупку.

Поставки угля с Украины в ЕС также выросли до рекордных значений за последние три года.

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