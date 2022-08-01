Нормативы обязательных резервов для российских банков увеличиваются с августа

Новые нормативы обязательных резервов для отечественных банков вводятся с понедельника, 1 августа. Кредитные организации будут обязаны применять их начиная с регулирования размера обязательных резервов за август 2022 года, сообщает РИА «Новости».

С последнего месяца лета по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций нормативы будут больше на 1 п. п. — до 3%.

Для всех категорий резервируемых обязательств в валюте нормативы вырастут на 1 п. п. для банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией, а для небанковских кредитных организаций на 3 п. п. — до 5%.

На прежнем уровне сохранятся нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с базовой лицензией.

Ранее Великобритания продлила лицензию на операции с Росбанком на два месяца.