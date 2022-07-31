NBC: жители США шокированы счетами за электричество

Многие жители США испытали шок из-за полученных счетов за электричество, которые многие из них не могут оплатить, передает телеканал NBC News.

Сообщается, что рост цен на электроэнергию в среднем по стране составит 20% лишь за три летних месяца. При этом в ряде штатов счета могут увеличиться на 45-50%. Такой резкий скачок связан с подорожаем газа, считают специалисты.

В репортаже говорится, что жительница Хьюстона Джиджи Перес, получив платежную квитанцию за июль на $174, заявила, что она будет вынуждена чем-то пожертвовать, чтобы ее оплатить.

«Я сразу подумала следующее: я оплачу счет, но не смогу купить воду, мясо, или что-то еще. Цены растут. Так что придется от чего-то отказываться», — сказала женщина.

А американка Мишель из штата Нью-Гэмпшир посетовала, что получила счет на $100 больше, чем в предыдущем месяце. Она призналась, что в связи с этим растеряна.

«Мы ничего не можем поделать с этим. Приходится смириться», — указала женщина.

Обе женщины подумывают о смене места жительства, чтобы снизить расходы.

Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что цены на нефть и большую часть продуктов находятся вне контроля ФРС.