Президент Украины Зеленский допустил сокращение урожая зерна в стране вдвое в 2022 году

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter заявил, что в этом году объемы добычи зерна в государстве могут сократиться в два раза.

«Украинский урожай в этом году может быть вдвое меньше. Наша главная цель — не допустить глобального продовольственного кризиса...» — написал он.

По словам Зеленского, в настоящее время продолжается поиск альтернативных путей поставок зерна.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

В свою очередь, советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что вывоз украинского зерна в рамках «продуктовой сделки» затянется минимум на восемь-девять месяцев. Он также отметил, что сейчас на территории Украины находится 20 млн тонн зерна на экспорт и еще 40 млн тонн с нового урожая общей стоимостью более 10 млрд долларов.