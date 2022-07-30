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Риелтор Бережнова: объем предложений по аренде квартир в Москве удвоился с января

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Depositphotos

Главный аналитик агентства недвижимости «Миэль» Екатерина Бережнова рассказала, что объем предложения на рынке аренды квартир в Москве вырос в два раза: с 22 тыс. объектов в январе до 46 тыс. в июле. Об этом сообщает РИА «Новости».

Риелтор подчеркнула, что подобный рост связан с активным переводом квартир из продажи в аренду. Из-за того, что многие продавцы не могут продать свое жилье быстро и по желаемой цене на фоне геополитической обстановки, решили сдавать свою недвижимость.

По словам замдиректора управления аренды квартир «Инком-Недвижимость» Оксаны Поляковой, по сравнению с 2021 годом спрос был ниже на 15% и на 40% ниже, чем по показателям допандемийных лет.

В публикации отмечается, что в июле цена на аренду однокомнатной квартиры в среднем составляла около 40 тыс. руб. в месяц, а «двушки» — 65-70 тыс. руб.

По прогнозам риелторов, цены на аренду квартир вырастут в течение осени на 5-10%.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные исследования BusinesStat писали, что россияне тратят в среднем 47,2% от зарплаты на аренду жилья. В отдельных регионах показатель гораздо выше среднего. Например, в Крыму жители в среднем тратят на аренду жилплощади 75,8%.

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