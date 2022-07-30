Fox News: США могут столкнуться с дефицитом говядины и ростом цен на мясо

Соединенные Штаты могут в будущем столкнуться с дефицитом говядины, а также с ростом цен из-за сокращения американскими фермерами поголовья крупного рогатого скота. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В публикации отмечается, что причиной сокращения скота фермеры называют засуху, нехватку сена, а также рост затрат на содержание животных, включая корма для них. По словам одного из участников рынка, пропитание для коров выросло на 50% по сравнению с прошлым годом.

Руководитель Национальной ассоциации скотоводов США Колин Вудалл рассказал, что если раньше стада животных можно было вывозить в регионы с меньшим уровнем засухи и наличием пастбищ и сена, то теперь проблема стала повсеместным для страны явлением.

Он добавил, что в ассоциации ожидают, что стоимость мяса продолжит подниматься, но людям следует понимать, что цену устанавливают не фермеры.

Ранее по данным отчета Национального рейтингового агентства (НРА) стало известно, что куриное мясо в России с июля по декабрь 2022 года может подорожать в пределах 5%.