В Венгрии ограничивают категории автомобилей, имеющих право на льготную цену на бензин

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что в стране сокращается программа льготных цен на бензин, с 30 июля заправляться по сниженной цене смогут только частные автомобили, сельхозтехника и такси с венгерскими регистрационными номерами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Гуйяша, правительство Венгрии приняло решение о том, что льготная цена на бензин в 480 форинтов будет сохранена для частных автомобилей, для сельхозтехники, тракторов и такси.

«Рыночную цену надо будет платить за транспортные средства более 7,5 тонн и транспортные средства, эксплуатируемые не частными лицами, т. е. служебные автомобили... Те, кто не смогут доказать свое право на льготную заправку, будут платить по рыночной цене», — отметил глава канцелярии венгерского премьера.

Он добавил, что подобная мера связана с тем, что нефтегазовая компания MOL на неопределенный срок остановила НПЗ в Сазхаломбате на техническое обслуживание, которое ранее уже откладывалось.

Ранее MOL ввела лимит на продажу бензина в розницу по фиксированной цене в объеме 50 литров в день на человека.