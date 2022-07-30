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Предприниматели раскритиковали призыв премьера Испании Санчеса не надевать галстуки

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Andrea Comas/Reuters

Испанская ассоциация предпринимателей в сфере торговли текстилем, аксессуарами и кожей (Acotex) раскритиковала призыв премьер-министра Испании Педро Санчеса не надевать галстук без необходимости, чтобы сэкономить электроэнергию, заявив, что это вредит отрасли моды. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Europa Press.

По мнению председателя ассоциации Эдуардо Самаколы, недопустимо, что правительство вместо того, чтобы поддерживать пострадавший сектор, рекомендует испанцам не носить галстуки для экономии энергии. Он отметил, что такая мера является «смехотворной».

Самакола подчеркнул, что такие призывы могут негативно сказаться на отрасли и нанести ей ущерб, поскольку многие текстильные компании занимаются производством и продажей галстуков.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призвал министров, чиновников и руководителей бизнеса не надевать галстук без необходимости — так в жару можно сэкономить электроэнергию, которая тратится на работу кондиционеров.

Он подчеркнул, что таким образом все смогут сэкономить с точки зрения энергетики.

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