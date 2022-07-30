В Германии выступили против продления сроков работы на оставшихся в стране АЭС

Президент Федерального управления по безопасности обращения с ядерными отходами Германии (BASE) Вольфрам Кениг выступил против продления сроков работы на оставшихся в стране трех атомных электростанциях (АЭС). Об этом он заявил в разговоре с немецкой газетой Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«Такая оценка должна учитывать не только безопасность атомных электростанций, но и захоронение радиоактивных отходов. <...> В обоих случаях общие затраты на продолжение эксплуатации систем будут значительными», — сказал Кениг.

Глава BASE также опасается, что в стране не успеют найти площадку для захоронения ядерных отходов. По закону, решение о месте должны принять к 2031 году, чтобы с 2050 года можно было начать захоронение. Однако, как подчеркнул Кениг, до того, как место для хранения отходов подготовят, потребуется еще 20 лет с момента начала работ по подготовке. Срок до 2031 года он назвал нереалистичным.

В Германии решили отказаться от атомной энергетики. Это стало реакцией на катастрофу на японской АЭС «Фукусима — 1» в 2011 году. 31 декабря 2021 года в ФРГ прекратили работу три из шести действующих АЭС. Еще три станции хотят отключить к началу 2023 года.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее выступал против продления срока эксплуатации АЭС. Во второй половине июля он выразил сожаление, что страна вынуждена временно пользоваться ранее выведенными из эксплуатации электростанциями на фоне непростой ситуации с энергоснабжением в стране.