Турция значительно увеличила экспорт в Россию на фоне санкций

Экспорт турецких товаров в Россию в июне 2022 года продемонстрировал резкий рост и составил 46% по сравнению с июнем прошлого года на фоне санкций европейских стран и снижения объемов их поставок в РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Турецкий институт статистики.

По его данным, объем ввозимой из этой страны продукции вырос также на 52% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $791,4 млн, тогда как в мае он составлял $519 млн. Как отмечает РБК, ссылаясь на данные торговой базы ООН Comtrade, такой июньский показатель турецкого экспорта последний раз наблюдался минимум в 2010 году.

Отмечается, что значительный рост заметен в поставках персиков и черешни, но также заметно возросли поставки машин, оборудования и комплектующих.

Таким образом, как подчеркивает РБК, Турция может выйти на четвертое место в списке крупнейших стран-экспортеров в Россию, если снижение уровня экспорта товаров из европейских стран на фоне санкций продолжится.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкции Евросоюза могут быть изменены ради экспорта зерна и других видов продовольствия из России.