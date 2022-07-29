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Банк России повысил курсы доллара и евро на один рубль

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Depositphotos

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на ближайшие выходные в размере ₽61,31, евро — ₽62,57. Информацию об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

Накануне Банк России устанавливал курс американской валюты на уровне 60,20 руб., европейской — на 61,21 руб.

По данным на 18:59 (мск), на Московской бирже американская валюта торговалась на отметке 61,62 руб., рост которой составил 0,8% от начала торгового дня, европейская валюта стола 62,47, прибавив 0,7%.

Ранее 29 июля издание Forbes написало, что Центральный банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро в случае прекращения биржевых торгов.

Отмечалось, что такую меру могут принять в случае, если под антироссийские санкции попадут Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Мосбиржа. В этом случае валютные торги будут парализованы, поэтому ЦБ начал готовиться к подобному сценарию.

Затем Банк России заявил относительно этой публикации о подготовке к отмене торгов долларом и евро, что санкционные ограничения постоянно меняются, и регулятор моделирует с участниками рынка разные сценарии.

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