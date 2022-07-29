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ЦБ РФ не опроверг подготовку к отмене торгов долларом и евро: моделируем разные сценарии

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Банк России заявил про публикацию о подготовке к отмене торгов долларом и евро, что санкционные ограничения постоянно меняются, и регулятор моделирует с участниками рынка разные сценарии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Санкционные ограничения постоянно меняются. Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев», — говорится в заявлении регулятора.

Ранее издание Forbes заявило, что Центральный банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро в случае прекращения биржевых торгов.

Отмечается, что такую меру могут принять в случае, если под антироссийские санкции попадут Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Мосбиржа. В этом случае валютные торги будут парализованы, поэтому ЦБ начал готовиться к подобному сценарию.

До этого стало известно, что индекс Мосбиржи упал до минимумов с начала спецоперации на Украине.

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