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В кабмине Франции сказали, что страна переживает беспрецедентную энергетическую ситуацию

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Depositphotos

Официальный представитель французского правительства Оливье Веран заявил, что республика переживает беспрецедентную экономическую ситуацию. Об этом он сказал по итогам заседания Совета министров, видео которого опубликовано в Twitter.

Веран указал, что Москва резко сократила поставки газа, а эмбарго на российскую нефть автоматически снизит импорт топлива до конца 2022 года. По его словам, к сокращению мощностей в атомной энергетике привели ремонтные работы на реакторах.

По словам представителя французского кабинета министров, власти страны используют все возможные средства для обеспечения безопасного энергоснабжения предстоящей зимой. В частности, в республике увеличат мощности терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Также Веран напомнил, что начались работы по сооружению нового терминала в порту Гавра на севере Франции.

Кроме того, ведутся работы по ускоренному заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ). Во Франции планируют до конца этого лета заполнить их на 100%.

В конце июня Совет Евросоюза принял постановление об обязательном заполнении газохранилищ в европейских странах минимум на 80% к зимнему сезону 2022 года.

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