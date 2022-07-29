В кабмине Франции сказали, что страна переживает беспрецедентную энергетическую ситуацию

Официальный представитель французского правительства Оливье Веран заявил, что республика переживает беспрецедентную экономическую ситуацию. Об этом он сказал по итогам заседания Совета министров, видео которого опубликовано в Twitter.

Веран указал, что Москва резко сократила поставки газа, а эмбарго на российскую нефть автоматически снизит импорт топлива до конца 2022 года. По его словам, к сокращению мощностей в атомной энергетике привели ремонтные работы на реакторах.

По словам представителя французского кабинета министров, власти страны используют все возможные средства для обеспечения безопасного энергоснабжения предстоящей зимой. В частности, в республике увеличат мощности терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Также Веран напомнил, что начались работы по сооружению нового терминала в порту Гавра на севере Франции.

Кроме того, ведутся работы по ускоренному заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ). Во Франции планируют до конца этого лета заполнить их на 100%.

В конце июня Совет Евросоюза принял постановление об обязательном заполнении газохранилищ в европейских странах минимум на 80% к зимнему сезону 2022 года.