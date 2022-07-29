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Mash: чипсы Lay'S с лобстером и сухарики ХрусTeam исчезнут с российского рынка

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Depositphotos

Ассортимент чипсов Lay'S и сухариков ХрусTeam в российских магазинах существенно сократится, пишет Telegram-канал Mash.

По информации Mash, всю продукцию бренда Lay'S, которая не пользуется спросом, компания PepsiCo перестанет производить. Например, исчезнут чипсы со вкусом лобстера. Их почти не покупают.

Руководство PepsiCo предупредило партнеров, что из-за остановки производства в течение месяца должны распродать имеющуюся сейчас в наличии продукцию. Затем планируют производить только популярные вкусы.

В начале марта сообщалось, что корпорация PepsiCo прекращает продажу напитков в России. Среди брендов компании — Pepsi, Mirinda, 7up, Lay'S, «Фруктовый сад», «Домик в деревне», «Агуша», «ХрусТеам», «Чудо».

Затем в июле агентство РИА «Новости» со ссылкой на сообщение представителей отрасли написало, что на прилавках в российских магазинах появилась продукция, которая выходит под новыми брендами компании PepsiCo — Evervess, Frustyle и «Русский дар».

В июне стало известно, что подмосковная компания Megapack готовится вывести на рынок свои аналоги Coca-Cola и Fanta в привычных цветах — Funky Monkey Cola и Orange.

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