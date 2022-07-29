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Bloomberg: Вопреки санкциям экспорт Швейцарии в Россию увеличился на 83%

Bloomberg: Швейцарский экспорт двигателей и воздушных насосов в Россию взлетел в девять раз

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Объем поставляемой продукции из Швейцарии в Россию в июне составил 492 млн швейцарских франков (30,9 млрд рублей по текущему курсу), что на 83% больше по сравнению с январем 2022 года. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные швейцарской таможни.

Отмечается, что показатель вырос, в том числе за счет продаж фармацевтической продукции: лекарств, средств диагностики. В июне на медикаменты пришлось 60% от общего объема поставок.

Кроме того, швейцарский экспорт в Россию турбореактивных двигателей, воздушных насосов и другого оборудования за последние два месяца взлетел в девять раз. Поставки этих товаров колебались с января по апрель в диапазоне от 1 млн швейцарских франков до 2,5 млн франков, а в мае и июне подскочили до 11,2 млн франков и 5,9 млн франков соответственно.

В агентстве пишут, что производители торопились выполнить любые заказы до того, как из-за санкций продажи станут незаконными.

В то же время и Швейцария резко увеличила закупки из России. В мае относительно апреля объемы закупок Берна у Москвы увеличились в шесть раз. В годовом выражении прирост составил почти 380%.

В первой половине июля сообщалось, что Швейцария заблокировала активы России на сумму 6,7 млрд швейцарских франков (более $6,8 млрд) на фоне ограничительных мер.

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