В Data Insight объяснили уход DHL из России падением рентабельности бизнеса

Прекращение DHL Express внутрироссийских перевозок связано с тем, что бизнес компании в стране находится на грани рентабельности. Об этом «Газете.Ru» заявил Федор Вирин, партнер агентства маркетинговых исследований Data Insight.

«Объем клиентов международной компании DHL в России в текущих условиях скорее всего существенно сократился. И, вероятно, бизнес находится на грани рентабельности. Поэтому нет смысла продолжать эту деятельность в России: перспективы дальнейшего роста в ближайшее время туманны», — объяснил Вирин.

DHL в пятницу объявила о прекращении доставки грузов внутри России. Соответствующее уведомление размещено на официальном сайте компании.

«С 1 сентября 2022 года услуги по доставке грузов и документов внутри Российской Федерации предоставляться не будут. Компания DHL Express продолжит оказывать услуги по экспресс-доставке документов и грузов из России за границу», — говорится в сообщении DHL.

Логистическая компания DHL была основана в 1969 году в США. В настоящее время входит в группу компаний Deutsche Post DHL, ее штаб-квартира располагается в Германии, в городе Бонне.