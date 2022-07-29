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Data Insight сообщила, что нишу DHL в России может занять Pony Express

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Заменить DHL Express на рынке внутрироссийских перевозок смогут компании Pony Express и Major Express. Об этом «Газете.Ru» заявил Федор Вирин, партнер агентства маркетинговых исследований Data Insight, анализирующего рынок доставки и курьеров.

«Вероятно, нишу DHL Express смогут занять Pony Express и Major Express. Это больше их бизнес, чем «Яндекс-доставки» и «СДЭК»», — рассказал Вирин.

Компания DHL прекратит доставку грузов по России с 1 сентября, следует из ее сообщения на сайте. Свое решение компания объяснила существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями.

«В связи с этим группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО «ДХЛ Интернешнл», было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 1 сентября 2022 года», — сообщили в компании. Все документы и грузы, принятые к отправке до 31 августа, будут доставлены получателям.

При этом после 1 сентября клиентам DHL останется доступна услуга по отправке документов и грузов за границу.

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