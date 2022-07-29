В Hoff рассказали, что спрос россиян на уличные обогреватели вырос в шесть раз

Спрос россиян на уличные обогреватели в магазинах торговой сети Hoff по итогам июня 2022 года вырос в шесть раз относительно июня 2021 года. Об этом пишет РИА «Недвижимость» со ссылкой на данные пресс-службы сети по продаже мебели и товаров для дома.

«Интересный тренд — рост продаж уличных обогревателей. В июне спрос на них увеличился почти в шесть раз год к году», — сказали представитель пресс-службы компании.

В торговой сети связали рост интереса к подобным покупкам с расширением ассортимента товаров и желанием россиян чаще бывать на свежем воздухе, в то время как в мае и июне бывает прохладно.

Кроме того, в июне выросли продажи предметов садовой мебели. Спрос на подвесные кресла в годовом выражении увеличился на 38%, на шезлонги — 21%, на качели — 19%, на столы — 52%.

Ранее 29 июля сообщалось, что аналитики ЮKassa (сервис финтех-компании ЮMoney) изучили основные тренды российской event-индустрии и выяснили, что с марта по июль 2022 года россияне стали чаще посещать театры и квесты.