В «Руспродсоюзе» опровергли продажу активов Kraft Heinz в России

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков заявил, что производства американского продовольственного концерна Kraft Heinz в России продолжают работать в обычном режиме. Таким образом он опроверг информацию о продаже бизнеса компании по производству детского питания, пишет РИА Новости.

Ранее 29 июля газета «Коммерсантъ» написала, что концерн Kraft Heinz решил продать свой бизнес на территории России, включая заводы по производству питания для детей. Общую стоимость российских активов Kraft Heinz оценили в 2,5–3 млрд рублей.

«Ассоциация «Руспродсоюз» не подтверждает информацию о продаже активов Kraft Heinz по выпуску детского питания в России. Производства продолжают работать в обычном режиме и поставлять продукцию всем своим покупателям», — сказал Востриков.

«Руспродсоюз» объединяет производителей и поставщиков всех продовольственных категорий из различных регионов страны. Kraft Heinz присоединилась к ассоциации в январе 2021 года.

В мае сообщалось, что производитель йогурта Fruttis собрался уйти из России.