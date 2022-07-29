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The Bell узнал о возможном разделе активов «Яндекса» с Аркадием Воложем

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож в результате возможного раздела активов компании может утратить контроль над «Яндексом», чтобы иметь возможность вывести часть его проектов за рубеж. Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на источники, близкие к компании.

Отмечается, что у «Яндекса» могут появиться новые акционеры и структура управления, а Волож получит возможность независимо от компании развивать часть ее активов за рубежом. Содействие в реализации плана основателю оказывает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Согласно имеющейся информации, до этого бывший генеральный директор компании начал переговоры с целью выделения из «Яндекса» ряда активов для того, чтобы самостоятельно развивать их за границей, но в тот момент компания оказалась на грани дефолта из-за проблем с держателями облигаций.

В настоящее время активно ведутся переговоры о будущем «Яндекса». В числе проектов, которые планируется развивать отдельно, находятся «Беспилотники», «Облака» и «Яндекс.Практикум», однако точный список еще не определен.

Ранее сообщалось, что представитель Абрамовича опроверг его участие в возможном разделе активов «Яндекса».

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