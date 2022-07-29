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Алжир, Нигерия и Нигер договорились о строительстве Транссахарского газопровода

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Global Look Press

Алжир, Нигерия и Нигер подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий возобновление работы над проектом Транссахарского газопровода, информирует агентство Аlgeria Press Service.

В трехсторонней встрече приняли участие министр энергетики и шахт Алжира Мухаммед Аркаб, министр нефти Нигерии Тимипре Силва и министр нефти, энергетики и возобновляемых источников энергии Нигера Махамане Сани Махамаду.

Магистральный трубопровод длинной 4 тыс. км должен транспортировать газ из Нигерии в Алжир. Далее нигерийский газ может экспортироваться в страны Европы уже по Транссредиземноморскому трубопроводу. Этот трубопровод соединяет Алжир и Италию. Также транспортировка из Транссахарского газопровода возможна в виде сжиженного природного газа.

Соглашение о строительстве этого африканского трубопровода было подписано властями Алжира, Нигерии и Нигера еще в 2009 году. Но реализация многократно откладывалась, в том числе по вине повстанческого Движения за освобождение дельты Нигера. На строительство проекта понадобится $10 млрд, по предварительной оценке.

Ранее сообщалось, что над Европой нависла угроза потери газа из России. Дело не только в резком ухудшении российско-европейских отношений на фоне военной спецоперации на Украине, но и в декларируемом отказе европейцев платить за российский газ рублями, на чем с недавних пор настаивает Москва. В свете этих событий «Газета.Ru» рассказывает, кто, кроме РФ, поставляет голубое топливо в Европу и смогут ли эти страны удовлетворить растущие запросы ЕС в случае отказа от российских ресурсов.

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