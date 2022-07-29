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Delfi: Латвия продолжает покупать российский газ, пользуясь посредниками

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Reuters

Латвия, несмотря на официальный отказ, продолжает покупать российский газ, пользуясь посредниками, сообщает портал Delfi со ссылкой на главу компании Latvijas gaze Айгарса Калвитиса.

«Latvijas gaze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у «Газпрома», потому что не можем рассчитаться с «Газпромом». У нас есть другой поставщик», — заявил Калвитис.

Он добавил, что из-за «коммерческой тайны» не может раскрыть, кто является посредником. Однако Калвитис заявил, что Латвия не платит за получаемый фактически из России природный газ в рублях.

Ранее латвийский парламент в окончательном чтении 14 июля утвердил поправки к закону «Об энергетике», предусматривающие полный запрет на поставки природного газа из России в Латвию с 1 января 2023 года.

Латвия решила отказаться от российского газа в ответ на проведение спецоперации России на Украине.

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