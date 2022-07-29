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Moody предсказала скорую рецессию Мексике

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Global Look Press

Аналитическая фирма Moody спрогнозировала, что в Мексике вероятно начнется рецессия в 2023 году. Об этом сообщает Mexico Daily News.

Эксперты связали риск рецессии с негативными трендами в мировой экономике и нестабильной ситуацией на внутренних рынках. В отчете сообщается, что экономика Мексики на данный момент сталкивается с рядом неблагоприятных событий, включая высокие цены на сырье и ослабление внутреннего спроса на фоне необходимости повышения процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией.

Экономисты предупреждают, что мексиканские домохозяйства ощутят рецессию из-за повышения безработицы и высокой инфляции.

Ожидается, что в случае благоприятной международной экономической обстановки, восстановление ВВП в стране начнется уже в первом квартале 2024 года вслед за укреплением экономики США.

Ранее аналитики из Goldman Sachs предупредили о риске рецессии в Еврозоне до конца 2022 года.

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