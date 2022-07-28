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Биткоин вырос почти на 10% и торгуется на отметке в $23,8 тысячи

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Наиболее известная криптовалюта в мире биткоин выросла до отметки в $23,8 тыс., окрепнув с начала торгового дня на 9,5%. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

К 19:30 (мск) 28 июля один биткоин торговался на уровне $23,82 тыс.

На прошлой неделе сообщалось, что биткоин вырос до отметки в $22,8 тыс., что стало максимумом с 13 июня 2022 года. Утром 19 июля первая криптовалюта торговалась около $21,8 тыс., показывая рост более чем на 9% за неделю. Позже биткоин в моменте понимался до $22,8 тыс.

11 июля агентство Bloomberg со ссылкой на данные опроса MLIV Pulse написало, что около 60% инвесторов считают крайне вероятным снижение стоимости биткоина до $10 тыс., а не рост этой цифровой валюты до $30 тыс.

Во второй половине июля стало известно, что крупнейший в мире производитель электромобилей Tesla продал около 75% ранее купленных биткоинов за $936 млн в период с апреля по июнь. После того, как Tesla опубликовала данные о продаже биткоинов, его курс резко упал с $23,7 тыс. до $23 тыс.

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