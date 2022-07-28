«ФСК» купила бизнес ушедшего из России производителя листового стекла Guardian Glass

Президент одной из крупнейших строительных компаний России «ФСК» Владимир Воронин приобрел бизнес покинувшего страну американского производителя листового стекла Guardian Glass. Сообщение об этом пресс-служба застройщика опубликовала на своем сайте.

«ФСК» получила заводы по производству стекла в Рязани и Ростовской области. Воронин стал владельцем 100% доли в предприятии. Сумма сделки не разглашается.

Guardian Glass — один из крупнейших производителей листового стекла, стекла с покрытием и зеркала в странах СНГ. Номинальная мощность выпуска продукции двух предприятий — 750 и 900 тонн стекла в сутки. Компания заявила о намерении выйти из российских активов в апреле.

В первой половине июня издание РБК со ссылкой на пресс-службу Минпромторга написало, что в России на 30% упало производство листового стекла. Речь шла о листовом стекле, которое преимущественно используют в строительстве.

В конце апреля другая компания-производитель листового стекла из Соединенных Штатов Guardian Industries тоже сообщала о принятом решении по выходу из своих российских активов.