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«ФСК» купила бизнес ушедшего из России производителя листового стекла Guardian Glass

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Евгения Фролова, кафедра фотожурналистики и технологий СМИ факультета журналистики МГУ

Президент одной из крупнейших строительных компаний России «ФСК» Владимир Воронин приобрел бизнес покинувшего страну американского производителя листового стекла Guardian Glass. Сообщение об этом пресс-служба застройщика опубликовала на своем сайте.

«ФСК» получила заводы по производству стекла в Рязани и Ростовской области. Воронин стал владельцем 100% доли в предприятии. Сумма сделки не разглашается.

Guardian Glass — один из крупнейших производителей листового стекла, стекла с покрытием и зеркала в странах СНГ. Номинальная мощность выпуска продукции двух предприятий — 750 и 900 тонн стекла в сутки. Компания заявила о намерении выйти из российских активов в апреле.

В первой половине июня издание РБК со ссылкой на пресс-службу Минпромторга написало, что в России на 30% упало производство листового стекла. Речь шла о листовом стекле, которое преимущественно используют в строительстве.

В конце апреля другая компания-производитель листового стекла из Соединенных Штатов Guardian Industries тоже сообщала о принятом решении по выходу из своих российских активов.

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