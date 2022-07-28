Bloomberg написал, что укрепляющийся доллар приносит проблемы мировой экономике

Рост курса американской валюты приносит серьезные проблемы мировой экономике. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков.

Во второй половине июля доллар сравнялся с курсом евро. Американская валюта стала укрепляться из-за повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Регулятор несколько раз повышал значение за последние месяцы на 0,75 процентных пункта. Сейчас ставка находится на уровне 2,25-2,5%. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор продолжит повышение еще на один процентный пункт. Показатель повышают в надежде остановить рост цен в стране.

На этом фоне доллар становится привлекательным для инвесторов и укрепляется еще больше. За последний год американская валюта выросла на 15% относительно валют главных торговых партнеров США.

Одновременно крепкий доллар делает дороже импорт товаров другими странами. Также у многих государств есть долларовые обязательства в рамках госдолга, эти деньги нужно выплачивать при том, что большую часть доходов бюджета составляют поступления в национальных валютах. Подобное произошло на Шри-Ланке, где дефолт по внешнему госдолгу привел к смене власти под давлением протестующих, недовольных снижением уровня жизни.

Кроме того, укрепление доллара приводит к массовому выходу инвесторов из валют других стран. Те неизбежно дешевеют, что влечет убытки их владельцев — как частных трейдеров, так и крупных фондов и банков.

На этой неделе сообщалось, что курс доллара впервые с 11 июля поднялся выше 60 рублей.