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Bloomberg написал, что укрепляющийся доллар приносит проблемы мировой экономике

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Рост курса американской валюты приносит серьезные проблемы мировой экономике. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков.

Во второй половине июля доллар сравнялся с курсом евро. Американская валюта стала укрепляться из-за повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Регулятор несколько раз повышал значение за последние месяцы на 0,75 процентных пункта. Сейчас ставка находится на уровне 2,25-2,5%. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор продолжит повышение еще на один процентный пункт. Показатель повышают в надежде остановить рост цен в стране.

На этом фоне доллар становится привлекательным для инвесторов и укрепляется еще больше. За последний год американская валюта выросла на 15% относительно валют главных торговых партнеров США.

Одновременно крепкий доллар делает дороже импорт товаров другими странами. Также у многих государств есть долларовые обязательства в рамках госдолга, эти деньги нужно выплачивать при том, что большую часть доходов бюджета составляют поступления в национальных валютах. Подобное произошло на Шри-Ланке, где дефолт по внешнему госдолгу привел к смене власти под давлением протестующих, недовольных снижением уровня жизни.

Кроме того, укрепление доллара приводит к массовому выходу инвесторов из валют других стран. Те неизбежно дешевеют, что влечет убытки их владельцев — как частных трейдеров, так и крупных фондов и банков.

На этой неделе сообщалось, что курс доллара впервые с 11 июля поднялся выше 60 рублей.

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