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Süddeutsche Zeitung: в Мюнхене для экономии газа отключат фонтаны и подсветку ратуши

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что в городе отключат фонтаны, подсветку ратуши, горячую воду в офисах и школах на летний период в целях экономии газа. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

По словам Райтера, сотрудники городской администрации должны быть готовы к некоторым ограничениям. К примеру, температура в офисах не должна будет подниматься выше 19°С, а коридоры и комнаты, которыми пользуются несколько человек, не будут отапливаться совсем.

Сообщается, что подсветка исторических зданий, в том числе ратуши, будет отключаться на ночь. При отсутствии сильного трафика половина светофоров работать не будет, а 99% светофоров оснащены энергосберегающим светодиодами.

Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил о планах отказаться от иллюминации на Рождество из-за экономии. По словам Тшасковского, ограничение на использование иллюминации в праздник не спасет ситуацию, но станет сигналом к тому, что власти города серьезно воспринимают необходимость экономить электроэнергию.

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