ЦБ: каждая шестая жалоба в РФ связана с санкциями

Каждая шестая жалоба, направленная за первое полугодие в Банк России, связана с санкциями, сообщает пресс-служба регулятора.

По информации ведомства, в период с января по июнь ЦБ получил 198,5 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, причем показатели выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 36%. Основной причиной такого роста в ЦБ назвали влияние санкций на работу финансовых организаций. Чаще всего потребители жаловались на работу банков и брокеров, в ЦБ поступило свыше 33 тыс. таких жалоб из-за санкций (16,7% от общего количества за полгода).

В ведомстве также указали, что в основном недовольство выражали по поводу трудностей с валютными переводами, введением комиссий по валютным счетам и проблемами со снятием средств с валютных вкладов.

В целом без учета санкционной тематики количество жалоб на банки за январь — июнь снизилось почти на 5%, отметили в ЦБ.

После начала спецоперации РФ на Украине ряд стран ввели против России масштабные санкции, под ограничения, в частности, попали ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк.