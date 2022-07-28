Готов фюзеляж первого полностью импортозамещенного SSJ New

Готов фюзеляж первого полностью импортозамещенного самолета SSJ New. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к госкорпорации «Ростех».

По информации источника, фюзеляж доставят на аэродром «Жуковский» на этой неделе для проведения прочностных испытаний. В настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) готовит корпус к отправке.

Ранее российский министр транспорта Виталий Савельев в рамках форума «Территория смыслов» сообщал, что самолет МС-21 в ближайшее время поступит в авиапарк «Аэрофлота». Министр добавил, что новый самолет оборудован большими иллюминаторами, также у него широкое пространство в салоне.

Также в Минтрансе заявляли, что «Аэрофлот» рассматривает Ту-214 как базовый самолет в авиапарке. В компании добавили, что постепенно будут переходить на эту модель.