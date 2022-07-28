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«Ъ»: российских туристов ожидают новые курортные сборы

«Ъ»: Комитет Госдумы предлагает распространить курортные сборы на российские регионы

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Depositphotos

Курортный сбор, введенный в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, предлагают распространить на остальные российские регионы. Соответствующий законопроект направил в регионы комитет Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры, пишет «КоммерсантЪ».

Как пояснил председатель комитета Сангаджи Тарбаев, основная работа над законопроектом начнется осенью, пока «ситуация остается сложной, а вопрос — дискуссионным».

В свою очередь член комитета Алексей Черняк пояснил, что механизм туристического сбора на 80% повторяет идею курортного, эксперимент по взиманию которого ведется в России с 2018 года. По его словам, инициативу уже поддержали 18 регионов РФ. По информации Госдумы, за 2018–2021 годы властям Алтайского края удалось собрать с туристов 115,6 млн рублей, Ставропольского — 904,5 млн рублей, Краснодарского — 538,1 млн рублей, все средства должны идти на развитие туристической инфраструктуры. Платеж составлял 50 рублей в сутки, в случае одобрения законопроекта взимать за отдых в регионах, поддержавших инициативу, будут 100 рублей.

Между тем эксперты считают, что дополнительная нагрузка может снизить турпоток и негативно отразиться на работающих легально отельерах.

Ранее в Госдуме заявили, что туристический сбор должен стать постоянным, поскольку идет на благо регионам.

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