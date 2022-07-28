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В Австрии надеются на продолжение поставок российского газа

Австрийская OMV ощутила сокращение, но рассчитывает на продолжение поставок газа из РФ

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Global Look Press

Австрийская OMV не ожидает полного прекращения поставок российского газа, но допускает возможность их сокращения, говорится в опубликованном отчете компании.

«С сегодняшней точки зрения OMV не ожидает полного прекращения экспорта природного газа из России, однако неопределенность в отношении будущих сокращений сохраняется и может привести к дальнейшим потерям», — следует из документа.

В компании утверждают, что в случае перебоев OMV может использовать для снабжения потребителей газ из своих хранилищ и имеет доступ к другим узлам рынка сжиженного газа до тех пор, пока регулятор не примет меры по регулированию энергопотребления.

В OMV также предупредили, что перебои в поставках российских товаров в Европу могут привести к дальнейшему росту цен на энергоносители, которые после фазы стабилизации вновь выросли к концу второго квартала 2022 года. Санкции же, введенные в отношении России, и контрсанкции РФ могут привести к сбоям в глобальных цепочках поставок и дефициту энергоносителей, сырья, сельскохозяйственной продукции и металлов, указали в OMV. В компании уже зафиксировали негативную тенденцию из-за снижения объемов поставок газа из России.

Ранее OMV сообщала, что заполнила газохранилища почти на 80%, зарезервировав дополнительные газотранспортные мощности, которые позволят ей осуществлять поставки газа из альтернативных России источников.

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