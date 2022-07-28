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Председатель ФРС США допустил еще одно значительное повышение ставки в сентябре

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J. Scott Applewhite/AP

Федеральная резервная система (ФРС) США может вновь повысить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам следующего заседания своего руководства. Оно намечено на 21 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя ФРС Джерома Пауэлла.

«Темпы повышения [ставки] по-прежнему зависят от поступающих данных и меняющихся прогнозов развития экономики. Сегодняшнее увеличение целевого диапазона [ставки] на 75 базисных пунктов стало вторым подряд. Еще одно необычайно значительное повышение [ставки] может быть уместным на нашем следующем заседании», — указал Пауэлл. Он добавил, что решение будет принято на основе данных, которые получит регулятор.

Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25–2,5%. Это следует из пресс-релиза американского регулятора.

«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей он решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 2,25–2,5% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что комитет по операциям на открытом рынке продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств агентств и ценных бумаг агентств, обеспеченных ипотекой.

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