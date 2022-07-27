Siemens заявила, что не получала от «Газпрома» сообщений о повреждениях турбин

Компания Siemens Energy пока не получала от «Газпрома» сообщений о повреждениях турбин газопровода «Северный поток». Об этом пишет Reuters со ссылкой на компанию.

«Поэтому мы должны предположить, что турбины работают нормально», — заявили в Siemens.

Компания также подчеркнула, что любые будущие работы по обслуживанию турбин могут быть облегчены по причине того, что правительство Канады уже согласовало, что обслуживаемые Siemens Energy в Монреале турбины могут быть доставлены из Канады в Германию.

27 июля зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что Siemens не выполняет ремонт двигателей для газопровода «Северный поток».

Ранее сообщалось, что «Газпром» в два раза снизил поставки газа по «Северному потоку». Компания приостановила работу еще одной турбины Siemens. Теперь газопровод работает лишь на 19,5% от максимальной мощности. Из-за этого цены на газ резко выросли, приблизившись к мартовским рекордам.