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Топ-менеджер «Газпрома»: компания не испытывала проблем с возвратом турбин из ремонта до санкций

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов в эфире «Россия 24» заявил о том, что российская компания до введения санкций не испытывала трудностей с возвращением турбин Siemens для «Северного потока» после ремонта.

«К плану капитального ремонта двигателей мы всегда готовимся заранее, есть так называемый обменный фонд двигателей, прошедших капитальный ремонт на заводе компании Siemens. Их ставят вместо двигателей, отработавших полный цикл, то есть 25 тысяч часов. И до введения антироссийских санкций проблем с получением отремонтированных двигателей на замену у нас не было», — рассказал Маркелов.

По словам топ-менеджера, сейчас сложилась совершенно другая ситуация. В компании надеялись получить один отремонтированный двигатель от Siemens еще в мае, однако этот двигатель до сих пор не доставлен.

Ранее Маркелов говорил, что Siemens не выполняет ремонт двигателей для газопровода «Северный поток».

«Газпром» в два раза снизил поставки газа по «Северному потоку». Компания приостановила работу еще одной турбины Siemens. Теперь газопровод работает лишь на 19,5% от максимальной мощности.

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