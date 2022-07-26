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Bloomberg: Кремль может сохранить ограничения на поставки газа в ЕС до отмены санкций

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Hannibal Hanschke/Reuters

Кремль может сохранять поставки газа в Европу на минимальном уровне, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, такая позиция может стать ответом России на санкционное давление. Кремль совместно с «Газпромом» будут и дальше искать предлоги, чтобы сохранить поставки на минимальном уровне, не позволяя европейским потребителям нарастить поставки и удовлетворить их спрос зимой.

«Если кризис затянется до зимы, континент, который традиционно является крупнейшим экспортным рынком России, может остаться без топлива», — пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что американские власти опасаются, что энергетический кризис в Европе обернется для США бумерангом в ситуации роста цен на природный газ и электричество. Официальные лица США крайне обеспокоены тем, что Европа может столкнуться с серьезной нехваткой газа в преддверии зимы. В следующие несколько месяцев страны ЕС будут изо всех сил пытаться восполнить свои резервы из-за сокращения мощностей «Северного потока».

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