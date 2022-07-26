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Michelin посчитал убытки после ухода из России

Michelin оценил свои потери в €202 млн после ухода из России

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michelin.com

Французский производитель автомобильных шин Michelin сообщил о том, что в связи с уходом из России потерял €202 млн, передает ТАСС.

«Консолидированный чистый результат в размере €843 млн включает убыток от потери стоимости в размере €202 млн, связанный с приостановкой нашей деятельности в России», — говорится в отчете компании.

Несмотря на это, продажи Michelin в первом полугодии выросли на 18,7%, операционная прибыль — на 7,7%, до 1,5 млрд евро. В Michelin пояснили, что из-за ситуации на Украине и нарушения логистических цепочек продажи шин оказались ниже ожидаемого уровня везде, за исключением Восточной Европы и Китая.

В июне Michelin сообщил, что до конца года покинет российский рынок. Компания приостановила свою деятельность в России 15 марта, после этого стало технически невозможно возобновить производство из-за проблем с поставками, пояснили в Michelin. По данным производителя, в России продавалось не более 2% шин от своих мировых объемов.

В России Michelin владеет заводом в Давыдово в Московской области, рассчитанным на выпуск 1,5-2 млн шин в год.

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