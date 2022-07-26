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В США обеспокоились ростом цен на энергоносители из-за энергокризиса в Европе

CNN: власти США опасаются «энергетического бумеранга» от энергокризиса в Европе

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Cliff Owen/AP

Американские власти опасаются, что энергетический кризис в Европе обернется для США бумерангом в ситуации роста цен на природный газ и электричество, сообщает CNN.

По словам источников СМИ, официальные лица США крайне обеспокоены тем, что Европа может столкнуться с серьезной нехваткой газа в преддверии зимы. В следующие несколько месяцев страны ЕС будут изо всех сил пытаться восполнить свои резервы из-за сокращения мощностей «Северного потока».

Комментируя сокращение поставок «Газпромом» по «Северному потоку», один из американских чиновников заявил, что это решение стало ответом на западные санкции и перебросило Запад на «неизведанную территорию», а именно к вопросу о том, хватит ли Европе газа.

«Официальные лица заявили, что 15-процентного сокращения потребления газа в Европе, а также роста глобального экспорта сжиженного природного газа в Европу, в том числе из США, вряд ли будет достаточно, чтобы компенсировать дефицит», — отмечает CNN.

Собеседники CNN рассказали, что администрация Белый дом направил в ЕС представителя Госдепа, старшего советника по глобальной энергетической безопасности Амоса Хохштейна. Ему предстоят встречи в Париже и Брюсселе по вопросам стабилизации ситуации на европейском энергетическом рынке. По словам чиновника, последствия энергокризиса станут «серьезным испытанием европейской стойкости и единства» против действий России.

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