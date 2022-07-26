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Express: Европу ждет «кошмарный сценарий» после сокращения поставок по «Северному потоку»

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Bela Szandelszky/AP

Обозреватель британской газеты Express Чарли Брэдли заявил, что Европа погрузится в «кошмарный сценарий» после того, как «Газпром» сообщил о сокращении транзита по трубопроводу «Северный поток».

«Германия находится на грани рецессии из-за газового скандала с Россией», — написал Брэдли.

В статье отмечается, что немецкие компании обеспокоены тем, что «принесут следующие шесть месяцев», а именно что на экономику страны все больше давят высокие цены на энергоносители и угроза нехватки газа. Другим странам Европы также следует готовиться к «удару», считает обозреватель. Он напомнил про предупреждение президента Франции Эммануэля Макрона, который уже заявил, что гражданам следует готовиться к полному прекращению поставок российского газа, а британские власти сообщили, что этой зимой шесть миллионов домов в Соединенном Королевстве могут быть отключены от электроэнергии.

Учитывая историческую зависимость Евросоюза от российского газа, зима может быть очень тяжелой для стран континента, резюмирует журналист.

Накануне «Газпром» сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Таким образом, с 27 июля прокачка газа по газопроводу «Северный поток» снизится почти вдвое.

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