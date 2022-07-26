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ICE: цены на газ в Европе ускорили рост почти до 14% на фоне ситуации с «Северным потоком»

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Hannibal Hanschke/Reuters

В Европе цены на газ ускорили темпы роста почти до 14% и впервые с начала марта превысили $2100 за 1 тыс. куб. м, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов биржи ICE.

Так, стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $2118 за 1 тыс. куб. м, или 202 евро за МВт ч. С начала дня общий рост стоимости газа превысил 13%.

Накануне суммарный рост цены газа в Европе составил за день 12%, превысив отметку в $1890 за тысячу куб м. Это произошло на фоне заявления «Газпрома» об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции «Портовая» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Таким образом, с 27 июля прокачка газа по газопроводу «Северный поток» снизится почти в два раза — с 67 млн куб м до 33 млн куб. м в сутки.

В Министерстве экономики ФРГ заявили, что не видят технических причин для сокращения поставок газа по «Северному потоку». Германия так и не сообщила местонахождение турбины Siemens для «Северного потока».

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