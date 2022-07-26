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ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей за блокировки на YouTube

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Dado Ruvic/Reuters

Федеральная антимонопольная служба России наложила на компанию Google штраф в размере 2 млрд руб. за блокировки на YouTube, сообщает РИА «Новости».

«В результате проведенного административного расследования ФАС России наложила на Google LLC оборотный штраф в размере более 2 миллиардов рублей ($34 886 073,22) за нарушение антимонопольного законодательства. Компания должна оплатить его в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу», — указано в сообщении.

Google обвиняется в непрозрачности правил блокировок аккаунтов, а также в злоупотреблении этим правом.

Ранее в Совете Федерации заявили об отсутствии серьезных оснований для блокировки YouTube.

Сенатор Александр Башкин подчеркнул, что несмотря на отсутствие серьезных оснований для блокировки видеохостинга, YouTube обязан, как и другие платформы, выполнять требования российского законодательства.

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