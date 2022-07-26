На Пайяхском месторождении проекта «Восток Ойл» началось эксплуатационное бурение

Эксплуатационное бурение с опережением производственного плана началось на пяти кустах Пайяхского кластера проекта «Восток Ойл».

Бурение будет производиться с применением уникальных буровых комплексов в северном исполнении, которые построены на российских машиностроительных заводах специально для работы в суровых условиях Крайнего Севера.

Такие буровые установки оснащены оборудованием и системами верхнего привода мощностью более 70 кН/м, что дает им преимущества по скорости и глубине бурения. Установки грузоподъемностью 400 тонн способны бурить скважины протяженностью до 6 000 метров. В ходе реализации проекта «Восток Ойл» планируется задействовать порядка 100 таких буровых установок.

Нефтяная компания «Роснефть» продолжает реализацию крупнейшего инвестиционного проекта в мировой нефтегазовой отрасли «Восток Ойл», в который входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположено 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.

«На наших глазах реализуется исторически значимый проект. Это не преувеличение. Действительно, по масштабам «Восток Ойл» можно сравнить с мега-стройками времен индустриализации нашей страны. Впервые в XXI веке в России создается многоуровневый промышленный кластер буквально «с чистого листа». Посреди таймырской тундры, в суровых условиях Севера Красноярского края строится разветвленная инфраструктура - дороги, аэропорты, трубопроводы, рабочие поселки. Обустраиваются десятки скважин на месторождениях, строится нефтеналивной в морском порту Диксон.

Уникальность проекта в том, что он наглядно, на практике демонстрирует реальность эволюционного развития отрасли - снижения выбросов углерода без взрывного роста цен на энергоносители и ущерба энергобезопасности потребителей, в отличие от революционного - резкого отказа от углеводородов и перехода на возобновляемые источники энергии, к которому призывают адепты «зеленой» энергетики. Западные страны, резко сократившие инвестиции в проекты по добыче угля, нефти и газа уже столкнулись с энергетическим кризисом», — заявил доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.