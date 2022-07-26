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«Ъ» сообщил, что в России на 40% увеличилось количество сданной в утилизацию техники

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Depositphotos

Количество сданной в утилизацию техники в России за первые шесть месяцев 2022 года увеличилось на 40% относительно аналогичного периода 2021 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение представителя ассоциации «Электроника-утилизация» Антона Гуськова.

Как пояснил Гуськов, речь идет об электронике, батарейках и упаковках от них. Техника перерабатывается на вторсырье, например, металлы, стекло, пластик. Затем вторсырье продают производителям, в том числе электроники и бытовой техники.

Представитель ассоциации «Электроника-утилизация» назвал в качестве причины роста объемов утилизации электроники ажиотажный спрос в марте. Тогда из-за риска дефицита потребители стали скупать новую технику, а взамен сдавать по программе trade-in или в утиль старую.

В компании «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили рост объемов собранной для утилизации аппаратуры. По информации этих сетей магазинов, с января по июнь россияне сдали около 1,9 тонны использованных батареек, техники и упаковки от них.

В первой половине июля сообщалось, что в 2022 году переработчики ожидают падения спроса на лом черных металлов на 30% из-за снижения закупок со стороны металлургов.

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