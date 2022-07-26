В Португалии заявили, что не намерены участвовать в урегулировании газового кризиса в ЕС

Министр по вопросам окружающей среды и климата Португалии Дуарте Кордейру заявил, что страна не намерена участвовать в урегулировании европейского газового кризиса в ущерб своей энергосистеме. Об этом он сообщил по прибытии на встречу министров энергетики Евросоюза, передает ТАСС.

«Мы не можем решать проблему газового кризиса, создавая таким образом кризис электроэнергии у себя. В связи с погодными условиями Португалия сократила производство гидроэлектроэнергии», — сказал министр.

Кордейру также добавил, что газ необходим стране именно для того, чтобы гарантировать безопасность в сфере электроэнергии.

Ранее сообщалось, что на фоне усугубляющегося энергетического кризиса ЕС может столкнуться с серьезным расколом внутри блока, при этом «первые трещины» уже начали появляться.

20 июля Еврокомиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.

Ряд европейских стран не поддержали эту инициативу, в том числе Испания, Португалия, Италия, Польша и Венгрия.