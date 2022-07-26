Tetra Pak уйдет из России и передаст свое российское подразделение местному менеджменту

Шведско-швейцарский производитель упаковки Tetra Pak уйдет из России и передаст свой российский бизнес местному менеджменту. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

«В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России», — сказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что предприятие после передачи сконцентрируется на производстве упаковки на своей фабрике в Подмосковье и развитии цепочек поставок с растущей долей местных поставщиков.

В мае РИА Новости со ссылкой на источник написало, что головной офис транснациональной компании Tetra Pak больше не контактирует с российским АО «Тетра Пак» в связи с введенными против России санкциями.

В июне финансовый директор АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» Павел Буслаев сообщил «Газете.Ru», что российский аналог асептической упаковки для продуктов питания – прежде всего, молочной – будет белого цвета, а не серого.