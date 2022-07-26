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Банк России сообщил, что потребительские настроения максимально выросли с мая 2018 года

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«Газета.Ru»

Индекс потребительских настроений россиян в июле составил 97,7 пункта, поднявшись по сравнению с июнем на 4,9 пункта, что стало максимальным значением индекса с мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба российского Центробанка.

Отмечается, что доля населения, которая предпочитает покупать дорогостоящие товары, выросла за месяц до 29%, увеличившись на 2% относительно июня. Это объяснили низкими ставками по вкладам, ростом объема займов и укреплением рубля.

При этом сберегательные настроения граждан России ухудшились — в июле более 70% опрошенных по заказу Банка России респондентов не смогли ничего отложить.

По оценке Центробанка, в июне объем потребительского кредитования вырос на 0,2% после трехмесячного сокращения.

Накануне Сбербанк объявил о снижении ставок по потребительским кредитам в рамках летней акции до 3 октября 2022 года.

Этому предшествовало, что Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентных пункта — до 8% годовых.

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