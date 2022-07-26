Ряд банков ограничил открытие продуктов в валюте

Как пишут «Известия», ЮниКредит Банк приостановил открытие валютных счетов.

Оформление новых счетов в иностранной валюте для розничных клиентов финансовой организации временно приостановлено. На ранее открытые счета не накладываются никакие ограничения.

Также 1 августа текущего года ЮниКредит Банк вводит комиссию за хранение долларов, евро, фунтов, швейцарских франков и японских иен (кроме держателей премиальных карт) в размере 0,3% в месяц от суммы, превышающей 10 тыс. единиц.

Приостановлены валютные вклады и в банке «ДОМ.РФ».

Ранее в ЦБ рассказали об ограничениях на выдачу валюты и апокалиптическом сценарии для доллара.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ решил продлить в сентябре ограничения на выдачу наличной иностранной валюты. Также на заседании Совета директоров ЦБ она сообщила, что хождение иностранной валюты в России ограничено из-за санкций недружественных стран, однако несмотря на это, доллары в РФ продолжат обращение. Она отметила, что улучшения ситуации с поступлением наличной иностранной валюты не ожидается в ближайшем будущем.