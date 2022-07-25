Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Аналоги Coca-Cola и Pepsi из России заняли 5% рынка за два месяца 16:51
Mash: джинсы Levi's будут продавать только в трех точках JNS в Москве 16:50
Венгерского премьера Орбана раскритиковали за речь о смешении рас в Европе 16:50
49-летняя Хайди Клум снялась обнаженной 16:50
За 2022 год Канье Уэст потратил на вещи Balenciaga $4 млн 16:49
В британском «МакАвто» отказались принять заказ у мужчин... 16:47
Москвичка перевела тысячу долларов лже-Чимину из BTS 16:44
Лавров заявил, что «продуктовая сделка» не запрещает России продолжать... 16:43
Назван состав жюри фестиваля REALIST Web Series Weekend 16:42
В «Спартаке» возмущены поведением Индрашиса и будут решать вопрос в правовом... 16:42
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

FAZ: польский рынок угля обрушился из-за влияния антироссийских санкций

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Антироссийские санкции привели к тому, что Польша зимой может остаться без отопления из-за многократного роста цен на уголь. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

На сегодняшний день миллионы жителей Польши отапливают свои дома углем. Из-за этого многие с опаской смотрят на предстоящую зиму, так как цены на уголь выросли минимум в три раза. Несмотря на богатые угольные месторождения, Польша последние десятилетия сокращала добычу и разработку новых месторождений, попутно увеличивая поставки из России, отметили в публикации.

По данным газеты, около 70% электроэнергии в Польше получается за счет угольных ТЭС. Однако из-за начала спецоперации России на Украине Польша была вынуждена запретить поставки российского угля в страну. Из-за этого постепенно складывается дефицит в размере 4,5 млн тонн угля.

17 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в ближайшее время страна может столкнуться с проблемой доступности угля. По словам премьера, Польша уже в ближайшие недели и месяцы может столкнуться с проблемой доступности угля.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть