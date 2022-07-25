Греция потребует исключения из плана снижения потребления газа

Греция намерена выйти из плана Европейской комиссии по сокращению потребления природного газа на 15%, пишет газета «Взгляд».

«Правительство будет добиваться на завтрашней встрече министров энергетики ЕС исключения из предложения о сокращении потребления природного газа на 15% за последние 5 лет.

Вместо этого мы будем стремиться использовать прошлый год в качестве основы для сравнения. Правительство и премьер-министр Кириакос Мицотакис представили ряд предложений, касающихся энергетического кризиса и цепочки поставок», — цитирует Иконому Skai.

20 июля Еврокомиссия предложила странам Евросоюза поставить цель сократить спрос на газ на 15% на период с августа 2022 по апрель 2023 года. Такие меры позволили бы странам — членам ЕС повысить энергобезопасность и снизить зависимость от поставок.

Государствам предложено ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа, а также использовать государственную помощь для поощрения промышленности и электростанций к переходу на другие виды топлива.