В ФРГ отказались раскрывать местонахождение турбины Siemens

Министерство экономики ФРГ не будет раскрывать местонахождение турбины Siemens для «Северного потока» из соображений безопасности. Об этом 25 июля заявила представитель ведомства Беате Барон.

«Все правовые условия, все правовые вопросы решаются в том, что касается европейских санкций. Канада выдала экспортную лицензию с исключением из режима санкций.

Все причастные заявили, что транспортировка этой турбины не подпадает под санкции. Из соображений безопасности мы не можем давать информацию о том, где и когда находится турбина», — цитирует Барон газета «Известия».

В июне поставки газа по «Северному потоку» были снижены из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада не возвращала после ремонта из-за антироссийских санкций. 17 июля стало известно, что канадская сторона отправила оборудование в Германию.